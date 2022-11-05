林、菊池が準決勝へ ショートトラックＷ杯
2022年11月05日10時03分
スピードスケート・ショートトラックのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は４日、米ユタ州ソルトレークシティーで開幕し、１５００メートルの男子は林康生（中京大）が、女子は菊池萌水（ＫＨネオケム）が準決勝に進んだ。 （時事）
林、菊池が準決勝へ ショートトラックＷ杯
2022年11月05日10時03分
スピードスケート・ショートトラックのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は４日、米ユタ州ソルトレークシティーで開幕し、１５００メートルの男子は林康生（中京大）が、女子は菊池萌水（ＫＨネオケム）が準決勝に進んだ。 （時事）
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