【ワシントン時事】米下院金融サービス委員会のウォーターズ委員長（民主党）は、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長に宛てた４日付の書簡で、ＦＲＢの急速な利上げが「多くの人に不必要な痛みを負わせかねない」と懸念を表明した。８日の中間選挙を控え、ＦＲＢの金融政策運営に対する政治的な圧力がじわりと高まっている。