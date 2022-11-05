午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時４５分、公邸発。

午前８時５９分、東京・市谷本村町の防衛省着。自衛隊殉職隊員追悼式に参列し、追悼の辞、献花。

午前９時５７分、同所発。

午前１０時７分、公邸着。

午前１０時３２分、公邸発。同３３分、官邸着。