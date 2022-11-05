【ニューヨーク時事】米製薬大手ファイザーは４日、新型コロナウイルスのオミクロン株派生型「ＢＡ．５」などに対応した改良ワクチンの臨床試験（治験）で、良好な結果が得られたと発表した。感染を予防する「中和抗体」のレベルが従来品に比べ、一部の年齢層で約４倍になったという。改良ワクチンは米国や日本で接種が始まっている。