【ニューヨーク時事】週末４日のニューヨーク外国為替市場では、米国の積極的な利上げ方針が修正されるとの思惑から円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１４６円台後半に上伸した。午後５時現在は１４６円６２～７２銭と、前日同時刻比１円５９銭の円高・ドル安。