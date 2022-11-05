【ワシントン時事】米、オランダ両政府は４日、チェコが保有する戦車計９０両を改修した上でウクライナに提供すると発表した。ロシアの侵攻開始以降、米国がウクライナに戦車を提供するのは初めて。

ウクライナに提供されるのはチェコが保有する旧ソ連製のＴ―７２戦車。米とオランダはこれに光学・通信機能などを追加する改修を施して供与するという。