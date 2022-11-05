【リバプール（英国）時事】体操の世界選手権第７日は４日、英リバプールで男子個人総合決勝が行われ、東京五輪２冠の橋本大輝（順大）が初優勝した。この種目を日本勢が制するのは２０１５年の内村航平以来。五輪と世界選手権で個人総合王者になるのは、日本勢では内村に続いて２人目。谷川航（セントラルスポーツ）は３位だった。