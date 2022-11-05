【ニューヨーク時事】週末４日のニューヨーク株式相場は５営業日ぶりに反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げペースが減速するとの観測が強まり、買い注文が膨らんだ。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４０１．９７ドル高の３万２４０３．２２ドルで終了した。