元日本代表の林が退団 Ｊ１・Ｆ東京
2022年11月04日20時40分
Ｊ１のＦ東京は４日、元日本代表のＧＫ林彰洋（３５）が契約満了で退団すると発表した。清水や鳥栖を経て、２０１７年からＦ東京に在籍。２０年に右膝の手術を受け、この２年は出場がなかった。Ｊ１通算２５９試合に出場。
元日本代表の林が退団 Ｊ１・Ｆ東京
2022年11月04日20時40分
Ｊ１のＦ東京は４日、元日本代表のＧＫ林彰洋（３５）が契約満了で退団すると発表した。清水や鳥栖を経て、２０１７年からＦ東京に在籍。２０年に右膝の手術を受け、この２年は出場がなかった。Ｊ１通算２５９試合に出場。
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