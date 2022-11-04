女子ゴルフの最終プロテストは４日、茨城・大洗ＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、神谷そら（１９）が通算１０アンダーのトップで通過するなど、３オーバーまでの２０人が合格した。

２打差の２位は小暮千広（１９）と鶴瀬華月（２０）。今年の日本女子アマチュア選手権を制した寺岡沙弥香（２０）は４オーバー、プロで活躍している吉田優利の妹、吉田鈴（１８）は５オーバーで合格ラインに届かなかった。