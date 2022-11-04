パラバドミントンの世界選手権は４日、国立代々木競技場で各種目の準々決勝が行われ、女子シングルスの車いすＷＨ１で里見紗李奈（ＮＴＴ都市開発）は韓国選手を２―０で下し準決勝に進んだ。

男子シングルスでは車いすＷＨ２の梶原大暉（日体大）、上肢障害ＳＵ５の今井大湧（ダイハツ）、女子シングルスの上肢障害ＳＵ５で豊田まみ子（ヨネックス）、亀山楓（高速）らも４強入りした。