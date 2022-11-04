ローソン、４割節電のモデル店 冷気逃さぬガラス扉採用
2022年11月04日18時42分
ローソンは４日までに、電力の使用を抑制できる設備を多数導入した節電モデル店を川崎市にオープンした。サンドイッチなどを並べる冷蔵の陳列棚は、冷気が逃げないようにガラス扉を設置した。モデル店の電力使用量は２０１３年度の一般店と比べて４割抑制。電気料金は年間１００万円ほど削減できるという。
ローソン、４割節電のモデル店 冷気逃さぬガラス扉採用
2022年11月04日18時42分
ローソンは４日までに、電力の使用を抑制できる設備を多数導入した節電モデル店を川崎市にオープンした。サンドイッチなどを並べる冷蔵の陳列棚は、冷気が逃げないようにガラス扉を設置した。モデル店の電力使用量は２０１３年度の一般店と比べて４割抑制。電気料金は年間１００万円ほど削減できるという。
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