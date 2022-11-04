社会人野球の第４７回日本選手権第６日は４日、京セラドーム大阪で行われ、２回戦で東芝が鷺宮製作所に１―０でサヨナラ勝ちし、準々決勝に進んだ。九回１死満塁から大庭が右前打を放った。

１回戦最後のカードは、ホンダ熊本がＳＵＢＡＲＵを３―２のサヨナラで破った。第３試合はパナソニックとトヨタ自動車が対戦。