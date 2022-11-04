プロデビュー戦に臨む蝉川がスーパープレーでギャラリーを沸かせた。パー４の１１番。ティーショットを大きく右に曲げ、隣の１２番の林へ。急角度の斜面からつま先下がりの第２打で、木の上を越えてピン右６メートルにつける見事なリカバリーを見せた。

うねるグリーンのラインを読み切り、しっかり沈めてバーディー。非凡さを発揮して窮地を脱し、「魅せるプレーができたと思う」と胸を張った。

６バーディー、２ボギーで四つ伸ばし、前日の７０位から４０位に浮上。首位から９打差と離されてはいるが、「地元開催で注目もされているし、行けるところまでまくってやろうと思っている」と意気込んだ。