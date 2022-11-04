円相場、１４７円８８～８８銭 ４日午後５時現在
2022年11月04日17時07分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円８８～８８銭と、前営業日（１４７円３４～３４銭）に比べ５４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４７円８８～８８銭 ４日午後５時現在
2022年11月04日17時07分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円８８～８８銭と、前営業日（１４７円３４～３４銭）に比べ５４銭の円安・ドル高となった。
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