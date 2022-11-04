【北京時事】トヨタ自動車が４日発表した１０月の中国新車販売台数は、前年同月比２０．１％増の１７万０５００台だった。中国当局による自動車の購入を促す景気刺激策が引き続き寄与。半導体不足で低迷した前年の反動増も出た。前年実績超えは５カ月連続。