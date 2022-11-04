国内では４日、新たに３万２９１９人の新型コロナウイルス感染が確認された。重症者は前日比１５人増の１６１人、死者は６５人だった。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では新たに３０９０人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ４３０人減った。新たな死者は２人。

都によると、新規感染者の直近１週間平均は４６３８．４人で前週比１３３．７％。都基準による重症者は１８人で前日から１人減った。