東京、新たに３０９０人感染 新型コロナ
2022年11月04日16時53分
東京都は４日、新たに３０９０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ４３０人減った。新たな死者は２人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は４６３８．４人で前週比１３３．７％。都基準による重症者は１８人で前日から１人減った。
東京、新たに３０９０人感染 新型コロナ
2022年11月04日16時53分
東京都は４日、新たに３０９０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ４３０人減った。新たな死者は２人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は４６３８．４人で前週比１３３．７％。都基準による重症者は１８人で前日から１人減った。
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