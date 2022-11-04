東京都は４日、新たに３０９０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ４３０人減った。新たな死者は２人。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

都によると、新規感染者の直近１週間平均は４６３８．４人で前週比１３３．７％。都基準による重症者は１８人で前日から１人減った。