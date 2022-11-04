松居直さん死去（福音館書店元社長、児童文学者）
2022年11月04日16時51分
松居 直さん（まつい・ただし＝福音館書店元社長、児童文学者）２日午後７時、老衰のため東京都内の病院で死去、９６歳。京都市出身。葬儀は近親者で済ませた。
５２年の福音館書店設立に携わり、５６年に月刊絵本「こどものとも」を創刊。編集者として加古里子さんや中川李枝子さんら多くの絵本作家を世に送り出した。ディック・ブルーナ作「うさこちゃん」シリーズなど海外絵本の出版にも取り組んだ。
松居直さん死去（福音館書店元社長、児童文学者）
2022年11月04日16時51分
松居 直さん（まつい・ただし＝福音館書店元社長、児童文学者）２日午後７時、老衰のため東京都内の病院で死去、９６歳。京都市出身。葬儀は近親者で済ませた。
５２年の福音館書店設立に携わり、５６年に月刊絵本「こどものとも」を創刊。編集者として加古里子さんや中川李枝子さんら多くの絵本作家を世に送り出した。ディック・ブルーナ作「うさこちゃん」シリーズなど海外絵本の出版にも取り組んだ。
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