円相場、１４８円０９～０９銭 ４日正午現在
2022年11月04日12時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４８円０９～０９銭と、前営業日（１４７円３４～３４銭）に比べ７５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円０９～０９銭 ４日正午現在
2022年11月04日12時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４８円０９～０９銭と、前営業日（１４７円３４～３４銭）に比べ７５銭の円安・ドル高となった。
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