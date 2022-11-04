主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2022年11月04日10時48分
【ドイツ】
▽堂安（フライブルク） 欧州リーグのカラバフ（アゼルバイジャン）戦でベンチ入りしたが出番なし。１―１。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのドニプロ１（ウクライナ）戦でフル出場。２―１。（時事）
主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2022年11月04日10時48分
【ドイツ】
▽堂安（フライブルク） 欧州リーグのカラバフ（アゼルバイジャン）戦でベンチ入りしたが出番なし。１―１。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのドニプロ１（ウクライナ）戦でフル出場。２―１。（時事）
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