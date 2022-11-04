パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2022年11月04日10時03分
【支配下選手登録】▽日本ハム・山田遥楓内野手▽西武・佐藤龍世内野手
【同抹消】▽日本ハム・佐藤龍世内野手▽西武・山田遥楓内野手（日本ハム、西武間の契約譲渡による）
パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2022年11月04日10時03分
【支配下選手登録】▽日本ハム・山田遥楓内野手▽西武・佐藤龍世内野手
【同抹消】▽日本ハム・佐藤龍世内野手▽西武・山田遥楓内野手（日本ハム、西武間の契約譲渡による）
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ソフトバンク王会長が入院 ３日にコロナ陽性―プロ野球(11/04 11:58)
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独代表ウェルナー、Ｗ杯欠場 左足首を故障―サッカー(11/04 10:26)
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冨安、Ｗ杯に暗雲 欧州サッカー(11/04 09:47)
冨安が負傷交代 アーセナルは決勝Ｔへ―サッカー欧州リーグ(11/04 09:47)
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梶原が準々決勝へ 女子の里見は決勝Ｔ進出―世界パラバドミントン(11/03 19:12)
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三菱重工Ｗｅｓｔの竹田、テンポよく完封 社会人野球日本選手権(11/03 18:47)
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