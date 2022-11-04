パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2022年11月04日10時03分
【支配下選手登録】▽日本ハム・山田遥楓内野手▽西武・佐藤龍世内野手
【同抹消】▽日本ハム・佐藤龍世内野手▽西武・山田遥楓内野手（日本ハム、西武間の契約譲渡による）
パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2022年11月04日10時03分
【支配下選手登録】▽日本ハム・山田遥楓内野手▽西武・佐藤龍世内野手
【同抹消】▽日本ハム・佐藤龍世内野手▽西武・山田遥楓内野手（日本ハム、西武間の契約譲渡による）
特集
野球
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東芝の吉村、サヨナラ呼ぶ力投 社会人野球日本選手権(11/04 19:02)
加藤豪の入団を発表 前メッツ３Ａ、ドラフト３位―プロ野球・日本ハム(11/04 18:43)
東芝が準々決勝へ 社会人野球日本選手権(11/04 18:39)
栗山監督「勝って課題消す」 ５日、初陣の強化試合―野球日本代表(11/04 18:20)
米大リーグ・ワールドシリーズ第５戦（３日） 米大リーグ(11/04 17:27)
アストロズのバーランダー、念願の勝利 米大リーグＷＳ(11/04 15:57)
中村奨、田村は残留 プロ野球・ロッテ(11/04 15:27)
米大リーグ・談話(11/04 14:50)
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ソフトバンク王会長が入院 ３日にコロナ陽性―プロ野球(11/04 11:58)
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三菱重工Ｗｅｓｔが２回戦へ 日本新薬、三菱重工Ｅａｓｔも―社会人野球日本選手権(11/03 21:38)
オリックスが優勝パレード 御堂筋で３０万人が祝福―プロ野球(11/03 20:44)
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イチローさん、高校女子選抜と対戦 松坂さんは３安打―野球(11/03 20:14)
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日本ハム新球場、完成間近 報道向けに内部公開―プロ野球(11/03 17:05)
３位渡辺と入団合意 プロ野球・楽天(11/03 17:01)
アストロズのハビエル、力強い投球 ノーヒットノーランの立役者に―米大リーグ(11/03 16:30)
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米大リーグ・談話(11/03 14:46)
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アストロズ、継投でノーヒットノーラン ２勝２敗に―米大リーグ・ワールドシリーズ第４戦(11/03 14:13)
「走攻守でレベルアップ」 西武復帰の佐藤龍―プロ野球(11/03 14:09)
米大リーグ・ワールドシリーズ第４戦（２日） 米大リーグ(11/03 12:56)
吉田正の一撃で勢い加速 中嶋監督の予感的中―プロ野球・雪辱の日本一（下）(11/03 07:14)
パナソニックが２回戦へ 王子、日本通運も―社会人野球日本選手権(11/02 21:54)
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