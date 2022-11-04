【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利上げが長期化するとの懸念から４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は、前日終値比１４６．５１ドル安の３万２００１．２５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８１．８６ポイント安の１万０３４２．９４で引けた。