ＮＹ株４日続落、１４６ドル安 米利上げ長期化を懸念
2022年11月04日06時24分
【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利上げが長期化するとの懸念から４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は、前日終値比１４６．５１ドル安の３万２００１．２５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８１．８６ポイント安の１万０３４２．９４で引けた。
ＮＹ株４日続落、１４６ドル安 米利上げ長期化を懸念
2022年11月04日06時24分
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