北朝鮮、また弾道ミサイル発射 防衛省
2022年11月03日21時52分
防衛省は３日夜、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。
北朝鮮、また弾道ミサイル発射 防衛省
2022年11月03日21時52分
防衛省は３日夜、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。
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