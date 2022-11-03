円、１４８円台前半 ロンドン外為
2022年11月03日21時34分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４８円台前半で取引された。正午現在は１４８円２０～３０銭。対ユーロは１ユーロ＝１４４円３５～４５銭。
円、１４８円台前半 ロンドン外為
2022年11月03日21時34分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４８円台前半で取引された。正午現在は１４８円２０～３０銭。対ユーロは１ユーロ＝１４４円３５～４５銭。
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