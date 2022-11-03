芝野九段が３年ぶり奪還 囲碁・名人戦
2022年11月03日19時48分
囲碁の井山裕太名人（３３）＝本因坊、王座、碁聖と合わせ四冠＝に芝野虎丸九段（２２）が挑戦する第４７期名人戦７番勝負の第７局が２、３両日、甲府市で打たれ、芝野九段が２０２手で白番中押し勝ちし、４勝３敗で３年ぶりに名人位を奪還した。
芝野九段が３年ぶり奪還 囲碁・名人戦
2022年11月03日19時48分
囲碁の井山裕太名人（３３）＝本因坊、王座、碁聖と合わせ四冠＝に芝野虎丸九段（２２）が挑戦する第４７期名人戦７番勝負の第７局が２、３両日、甲府市で打たれ、芝野九段が２０２手で白番中押し勝ちし、４勝３敗で３年ぶりに名人位を奪還した。
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