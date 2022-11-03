ＤｅＮＡの嶺井博希捕手（３１）が３日、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使する申請書類を球団に提出した。球団を通じ「今後の人生を考えた上で行使した。決断に後悔がないようにしていきたい」との談話を出した。

嶺井は沖縄尚学高、亜大を経て、２０１４年にドラフト３位で入団。今季は自己最多の９３試合に出場し、打率２割５厘、３０打点、５本塁打。