マイナビ男子ゴルフ・談話
2022年11月03日18時29分
◇打ちたくない
石川遼 なるべくショットを打ちたくないと思うほど悪かった。（同組の蝉川は）ショットは悪くないから、パットのタッチが合えば、６０台という感じ。
マイナビ男子ゴルフ・談話
2022年11月03日18時29分
◇打ちたくない
石川遼 なるべくショットを打ちたくないと思うほど悪かった。（同組の蝉川は）ショットは悪くないから、パットのタッチが合えば、６０台という感じ。
特集
ゴルフ
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ＴＯＴＯ女子ゴルフ・談話(11/03 17:40)
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「しぶこ」に沸いた３日間 選手も魅了する渋野日向子―女子ゴルフ(11/01 05:21)
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鈴木は３位 男子アマゴルフ(10/30 20:44)
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平和ＰＧＭゴルフ・談話(10/30 17:41)
コラム・連載