平野が首位発進 シニアゴルフ
2022年11月03日17時46分
男子ゴルフのシニアツアー、コスモヘルスカップは３日、千葉・平川ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、６６で回った平野智行が単独首位に立った。２打差の２位に深堀圭一郎と、ツアー５連勝中のプラヤド・マークセン（タイ）がつけた。
平野が首位発進 シニアゴルフ
2022年11月03日17時46分
男子ゴルフのシニアツアー、コスモヘルスカップは３日、千葉・平川ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、６６で回った平野智行が単独首位に立った。２打差の２位に深堀圭一郎と、ツアー５連勝中のプラヤド・マークセン（タイ）がつけた。
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