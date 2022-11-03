任期満了に伴う愛媛県知事選が３日に告示され、無所属現職で４選を目指す中村時広氏（６２）＝国民民主推薦＝、共産党公認の新人で党県委員長の林紀子氏（６０）の２人が立候補を届け出た。投開票は２０日。

自民、立憲民主、公明各党などの県組織からも支援を受ける中村氏は、西日本豪雨からの復興、災害や人口減少への対策に力を入れると強調。林氏は四国電力伊方原発（伊方町）の廃炉やジェンダー平等を主張している。