南野、背番号１０ 久保が１１、三笘は９―サッカー日本代表
2022年11月03日17時22分
日本サッカー協会は３日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の日本代表２６選手の背番号を発表し、１０番は南野（モナコ）が背負うことになった。２１歳の久保（レアル・ソシエダード）は１１、主将の吉田（シャルケ）は２２で、９月のドイツ遠征で１８だった三笘（ブライトン）は９に変更。その他の背番号は次の通り。ＦＰはフィールドプレーヤー。
サッカー・ワールドカップ２０２２カタール大会 日本代表メンバー
▽ＧＫ 川島（ストラスブール）＝１、権田（清水）＝１２、シュミット（シントトロイデン）＝２３
▽ＦＰ 長友（Ｆ東京）＝５、酒井（浦和）＝１９、谷口（川崎）＝３、柴崎（レガネス）＝７、遠藤（シュツットガルト）＝６、伊東（スタッドランス）＝１４、山根（川崎）＝２、浅野（ボーフム）＝１８、守田（スポルティング）＝１３、鎌田（アイントラハト・フランクフルト）＝１５、板倉（ボルシアＭＧ）＝４、中山（ハダースフィールド）＝２０、相馬（名古屋）＝２４、前田（セルティック）＝２５、堂安（フライブルク）＝８、上田（セルクル・ブルージュ）＝２１、田中（デュッセルドルフ）＝１７、冨安（アーセナル）＝１６、伊藤（シュツットガルト）＝２６。