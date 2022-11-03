【１次リーグ】

▽Ｅ組 チェルシー（イングランド）２―１ディナモザグレブ（クロアチア）、ＡＣミラン（イタリア）４―０ザルツブルク（オーストリア）

▽同最終順位 (1)チェルシー 勝ち点１３(2)ＡＣミラン１０(3)ザルツブルク６(4)ディナモザグレブ４

▽Ｆ組 Ｒマドリード（スペイン）５―１セルティック（スコットランド）、ライプチヒ（ドイツ）４―０シャフタルドネツク（ウクライナ）

▽同最終順位 (1)Ｒマドリード 勝ち点１３(2)ライプチヒ１２(3)シャフタルドネツク６(4)セルティック２

▽Ｇ組 マンチェスターＣ（イングランド）３―１セビリア（スペイン）、コペンハーゲン（デンマーク）１―１ドルトムント（ドイツ）

▽同最終順位 (1)マンチェスターＣ 勝ち点１４(2)ドルトムント９(3)セビリア５(4)コペンハーゲン３

▽Ｈ組 パリサンジェルマン（フランス）２―１ユベントス（イタリア）、ベンフィカ（ポルトガル）６―１マッカビハイファ（イスラエル）

▽同最終順位 (1)ベンフィカ 勝ち点１４(2)パリサンジェルマン１４(3)ユベントス３(4)マッカビハイファ３

（各組上位２チームが決勝トーナメント進出。同勝ち点の順位は規定による）（時事）