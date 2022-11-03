午前９時７分、公邸発。同８分、官邸着。同９分、報道各社のインタビュー。

午前９時３５分から同４７分まで、国家安全保障会議。同５２分、報道各社のインタビュー。同５３分、官邸発。同５４分、公邸着。同１０時８分、公邸発。同１６分、皇居着。文化勲章親授式に出席。

午前１１時１２分、皇居発。同２０分、公邸着。

午後は来客なく、公邸で過ごす。