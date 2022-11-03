首相動静（１１月３日）
2022年11月03日17時08分
午前９時７分、公邸発。同８分、官邸着。同９分、報道各社のインタビュー。
午前９時３５分から同４７分まで、国家安全保障会議。同５２分、報道各社のインタビュー。同５３分、官邸発。同５４分、公邸着。同１０時８分、公邸発。同１６分、皇居着。文化勲章親授式に出席。
午前１１時１２分、皇居発。同２０分、公邸着。
午後は来客なく、公邸で過ごす。
首相動静（１１月３日）
2022年11月03日17時08分
午前９時７分、公邸発。同８分、官邸着。同９分、報道各社のインタビュー。
午前９時３５分から同４７分まで、国家安全保障会議。同５２分、報道各社のインタビュー。同５３分、官邸発。同５４分、公邸着。同１０時８分、公邸発。同１６分、皇居着。文化勲章親授式に出席。
午前１１時１２分、皇居発。同２０分、公邸着。
午後は来客なく、公邸で過ごす。
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首相動静（１１月３日）(11/03 17:08)
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旭日大綬章に小川前参院副議長 コシノジュンコさんに中綬章―秋の叙勲(11/03 05:03)
首相動静（１１月２日）(11/02 22:45)
韓国大統領、麻生元首相と会談 関係発展に努力(11/02 20:55)
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安定財源の確保提言 防衛費増額で民間議員―経済財政諮問会議(11/02 19:17)
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