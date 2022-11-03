★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２２／１１／０３ ０８：００：１３
2022年11月03日08時01分
ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは、７時４８分頃、太平洋へ通過したものとみられます。不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 宮城県、山形県、新潟県
－－－－－－－
作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
発表組織 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁）
★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２…
2022年11月03日08時01分
ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは、７時４８分頃、太平洋へ通過したものとみられます。不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 宮城県、山形県、新潟県
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作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
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