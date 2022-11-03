北朝鮮、また日本海にミサイル
2022年11月03日07時51分
【ソウル時事】韓国軍が３日明らかにしたところによると、北朝鮮が日本海に弾道ミサイルを発射した。
北朝鮮、また日本海にミサイル
2022年11月03日07時51分
【ソウル時事】韓国軍が３日明らかにしたところによると、北朝鮮が日本海に弾道ミサイルを発射した。
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