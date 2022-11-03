大綬章受章者 秋の叙勲
2022年11月03日05時21分
大綬章の受章者は次の通り。（外国人叙勲を含む。敬称略）
【旭日】前参院副議長・小川敏夫（７４）▽元参院副議長・郡司彰（７２）▽前最高裁判事・小池裕（７１）▽元ＮＴＴ会長・三浦惺（７８）▽前参院議員・水落敏栄（７９）▽前最高裁判事・宮崎裕子（７１）
元米国家安全保障担当大統領補佐官・トーマス・ドニロン（６７）▽前国連児童基金（ユニセフ）事務局長・ヘンリエッタ・フォア（７３）▽元イラン副大統領・マスーメ・エブテカール（６２）▽元駐日インド大使・ヘマント・クリシャン・シン（７２）▽元インドネシア国会議長・アクバル・タンジュン（７７）▽ウズベキスタン副首相・アジズ・アブドゥハキモフ（４８）▽元クロアチア議会議長・ジェリコ・レイネル（６９）▽前コロンビア副大統領・マルタ・ルシア・ラミレス（６８）▽元スロバキア副首相・ミロスラフ・ライチャーク（５９）▽元フィリピン外相・アルバート・デルロサリオ（８２）▽前フィリピン財務相・カルロス・ドミンゲス（７７）▽元ベルギー副首相・クリス・ペーテルス（６０）▽ラオス国家副主席・パーニー（７０）
【瑞宝】前大阪大学長・平野俊夫（７５）▽元駐米大使・藤崎一郎（７５）▽前宮内庁長官・山本信一郎（７２）。