ソニー・インタラクティブエンタテインメント（ＳＩＥ）は２日、家庭用ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）５」向けに仮想現実（ＶＲ）を体験できるゴーグル型端末「プレイステーションＶＲ２」を来年２月２２日に発売すると発表した。希望小売価格は７万４９８０円。２０１６年１０月に発売した「ＰＳＶＲ」の後継機種を約６年４カ月ぶりに投入する。