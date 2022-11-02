ＮＹ株、続落
2022年11月02日23時03分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を前にした警戒感から続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８２．７０ドル安の３万２５７０．５０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５２．８２ポイント安の１万０８３８．０３。
ＮＹ株、続落
2022年11月02日23時03分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を前にした警戒感から続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８２．７０ドル安の３万２５７０．５０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５２．８２ポイント安の１万０８３８．０３。
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