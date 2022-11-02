【ニューヨーク時事】２日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控え、１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午前９時現在は１４７円１０～２０銭と、前日午後５時比１円０８銭の円高・ドル安。