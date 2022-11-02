米、「無謀な決断」と非難 北朝鮮ミサイル
2022年11月02日21時49分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は２日、北朝鮮が日本海の北方限界線（ＮＬＬ）の韓国側公海上に短距離弾道ミサイルを着弾させたことを「無謀な決断」だと非難した。その上で、日本や韓国と協力し、地域の安定を脅かす北朝鮮のミサイル開発の阻止を図っていくと強調した。
米、「無謀な決断」と非難 北朝鮮ミサイル
2022年11月02日21時49分
【ワシントン時事】米国務省報道担当官は２日、北朝鮮が日本海の北方限界線（ＮＬＬ）の韓国側公海上に短距離弾道ミサイルを着弾させたことを「無謀な決断」だと非難した。その上で、日本や韓国と協力し、地域の安定を脅かす北朝鮮のミサイル開発の阻止を図っていくと強調した。
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