【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１４７円台前半に上昇した。正午現在は１４７円０５～１５銭と、前日午後４時比１円ちょうどの円高・ドル安。