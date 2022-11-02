広島銀行、横浜銀行陣営のシステムに参加 コスト抑制、３０年度めど
2022年11月02日21時17分
広島銀行が２０３０年度をめどに、横浜銀行など地方銀行５行が運営する共通基幹システムの陣営に参加する方向で検討していることが２日、分かった。広島銀はふくおかフィナンシャルグループとのシステムの共同運営を解消する。より大きな規模のシステムを利用することでコストを抑え、競争力を高めるのが狙い。
広島銀行、横浜銀行陣営のシステムに参加 コスト抑制、３０年度…
2022年11月02日21時17分
広島銀行が２０３０年度をめどに、横浜銀行など地方銀行５行が運営する共通基幹システムの陣営に参加する方向で検討していることが２日、分かった。広島銀はふくおかフィナンシャルグループとのシステムの共同運営を解消する。より大きな規模のシステムを利用することでコストを抑え、競争力を高めるのが狙い。
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