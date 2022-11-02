宮内事務総長がコロナ感染 会計検査院
2022年11月02日19時41分
会計検査院は２日、宮内和洋事務総長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日夜に発熱し、２日に医療機関を受診し判明。現在、自宅療養中で、院内に濃厚接触者はいないという。
宮内事務総長がコロナ感染 会計検査院
2022年11月02日19時41分
会計検査院は２日、宮内和洋事務総長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日夜に発熱し、２日に医療機関を受診し判明。現在、自宅療養中で、院内に濃厚接触者はいないという。
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