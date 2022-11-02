高木 信子さん（たかぎ・のぶこ＝高木毅自民党国対委員長の実母）２日、老衰のため福井県内の自宅で死去、９６歳。同県出身。葬儀は６日午後１時から同県敦賀市古田刈１８の５の１のハートホール橋詰で。喪主は長男毅（つよし）氏。