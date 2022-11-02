【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午前９時現在は１４７円１０～２０銭と、前日午後４時比９５銭の円高・ドル安。