パナソニック、空調・照明の自動制御で新会社 働く人の位置に応じて最適化
2022年11月02日18時27分
パナソニックは２日、オフィス内の従業員の位置情報を基に、個人の位置や好みに応じて空調や照明を自動制御するシステムの開発に取り組むと発表した。サービスの提供に向け、位置情報の分析技術を持つＭＹＣＩＴＹ（東京都千代田区）と１２月に共同出資会社「Ｘ ＰＬＡＣＥ（クロスプレイス）」を設立。２０２４年度中にサービスを開始し、２６年度までに２０００件の納入を目指す。
パナソニック、空調・照明の自動制御で新会社 働く人の位置に応…
2022年11月02日18時27分
パナソニックは２日、オフィス内の従業員の位置情報を基に、個人の位置や好みに応じて空調や照明を自動制御するシステムの開発に取り組むと発表した。サービスの提供に向け、位置情報の分析技術を持つＭＹＣＩＴＹ（東京都千代田区）と１２月に共同出資会社「Ｘ ＰＬＡＣＥ（クロスプレイス）」を設立。２０２４年度中にサービスを開始し、２６年度までに２０００件の納入を目指す。
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