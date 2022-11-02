サイスニードとサンタナ残留 プロ野球・ヤクルト
2022年11月02日18時12分
ヤクルトは２日、サイスニード投手とドミンゴ・サンタナ外野手の残留を発表した。ともに１年契約。
今季９勝を挙げたサイスニードは、年俸１３０万ドル（約１億９１００万円）プラス出来高払い。６０試合出場で１５本塁打をマークしたサンタナは、年俸１８０万ドル（約２億６５００万円）プラス出来高払い。（金額は推定）
サイスニードとサンタナ残留 プロ野球・ヤクルト
2022年11月02日18時12分
ヤクルトは２日、サイスニード投手とドミンゴ・サンタナ外野手の残留を発表した。ともに１年契約。
今季９勝を挙げたサイスニードは、年俸１３０万ドル（約１億９１００万円）プラス出来高払い。６０試合出場で１５本塁打をマークしたサンタナは、年俸１８０万ドル（約２億６５００万円）プラス出来高払い。（金額は推定）
関連記事
特集
野球
パナソニックが２回戦へ 王子、日本通運も―社会人野球日本選手権(11/02 21:54)
ＤｅＮＡの入江は２９００万円増 プロ野球・契約更改(11/02 18:55)
サイスニードとサンタナ残留 プロ野球・ヤクルト(11/02 18:12)
広島の長野、トレードで巨人復帰 「将来を考えていただいた」―プロ野球(11/02 17:52)
王子の新人高島が快投 社会人野球日本選手権(11/02 17:36)
主砲ハーパー、頼れる一発 フィリーズが本拠地で快勝―米大リーグ(11/02 16:13)
山田、佐藤でトレード 西武と日本ハム―プロ野球(11/02 14:36)
米大リーグ・談話(11/02 14:24)
米大リーグ・ワールドシリーズ第３戦（１日）(11/02 12:54)
フィリーズ５発快勝、２勝１敗に ワールドシリーズ第３戦―米大リーグ(11/02 12:48)
浅村が楽天残留 ＦＡ権行使せず―プロ野球(11/02 11:37)
アレナードが１０年連続受賞 ゴールドグラブ賞―米大リーグ(11/02 09:15)
潮目変えた投手リレー 三振しかない場面で宇田川―プロ野球・雪辱の日本一（上）(11/02 07:15)
力示した小孫 社会人野球日本選手権・鷺宮製作所(11/01 21:49)
鷺宮製作所が２回戦へ ＮＴＴ東日本、日立製作所も―社会人野球日本選手権(11/01 21:46)
日本ハム、コーチ陣発表 プロ野球(11/01 19:39)
斉藤氏「恩返しできれば」 沢村賞右腕、コーチで復帰―プロ野球・ソフトバンク(11/01 19:13)
ＮＴＴ東日本の内山、けがに負けず逆転打 社会人野球日本選手権(11/01 17:54)
バッテリーコーチに嶋氏 プロ野球・ヤクルト(11/01 16:59)
ＮＰＢアワーズは有観客(11/01 15:21)
ＤｅＮＡがコーチ陣発表 プロ野球(11/01 15:16)
辛島は残留 プロ野球・楽天(11/01 14:58)
千賀を紹介 米大リーグ公式サイト(11/01 11:45)
森がＦＡ権行使 西武は宣言残留容認―プロ野球(11/01 11:21)
クレメンテ賞にドジャースのＪ・ターナー 米大リーグ(11/01 10:11)
ワールドシリーズ第３戦、悪天候で順延 米大リーグ(11/01 09:03)
ＥＮＥＯＳが２回戦へ トヨタ、東京ガスも―社会人野球日本選手権(10/31 22:20)
トヨタの長谷部、気迫の救援 社会人野球日本選手権(10/31 18:56)
佐野、中川が右肘手術 プロ野球・ＤｅＮＡ(10/31 18:13)
ＤｅＮＡの宮崎は現状維持 プロ野球・契約更改(10/31 17:19)
コラム・連載