山際氏、自民コロナ対策本部長に
2022年11月02日17時36分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との接点が次々と判明し、事実上更迭された自民党の山際大志郎前経済再生担当相が１０月２８日付で、党新型コロナウイルス感染症対策本部長に就任したことが分かった。党関係者が２日、明らかにした。
岸田首相、山際氏更迭も後手 諮問会議直前「常識外れ」―辞任ドミノ懸念も
山際氏は１０月２４日に経済再生担当相を辞任。党コロナ対策本部長には、政府でコロナ対策を担当していたため起用されたという。
山際氏、自民コロナ対策本部長に
2022年11月02日17時36分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との接点が次々と判明し、事実上更迭された自民党の山際大志郎前経済再生担当相が１０月２８日付で、党新型コロナウイルス感染症対策本部長に就任したことが分かった。党関係者が２日、明らかにした。
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