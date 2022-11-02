電子ギフト事業を手掛けるギフティと日本航空は２日、ギフティが開発したふるさと納税の新たな仕組み「旅先納税」の普及に向けて業務提携したと発表した。旅先納税は、スマートフォン上で旅行先の自治体に寄付すると返礼品としてその地域の飲食店や宿泊施設で使える電子商品券が届く仕組み。両社はプロモーション活動で連携し、認知度向上を図る。